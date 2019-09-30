«На моих глазах были разные примеры». Мамаев рассказал жене о тюрьме

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, вышедший из колонии по УДО 17 сентября, в интервью своей супруге Алане рассказал о быте в колонии.
«Знаешь, у меня сложилось первое впечатление, что там прежде, чем что-то сделать, надо план выработать. Последовательность своих действий. Допустим, лежишь и что-то хочешь сделать и начинаешь думать: «Так, я сейчас это сделаю, скажу это, какие могут быть последствия?» Ты начинаешь обо всём думать, потому что не так тебя могут понять. В общем, ты всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, как на воле — за детей и семью, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать, тебе надо тысячу раз подумать, как и прежде, чем что-то сказать.
Примеры? Были, конечно, примеры, и на моих глазах, и по рассказам. Но я не буду о них рассказывать. Били ли нас сотрудники? Нет, конечно, нет. Никто нас не бил. Били ли других? Не знаю, я лично не видел. Рассказывают про разные лагеря, про разные СИЗО, но я лично своими глазами не видел, чтобы кого-то били», — сказал Мамаев.
- 30 сентября 2019
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