Гвардиола: хотим, чтобы футбол «Манчестер Сити» всех впечатлил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо», который состоится завтра, 1 октября, в Манчестере на стадионе «Этихад».

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Наши футболисты хотят выиграть, фанаты. Невозможно завоевать этот Кубок без чувства желания победить. Мы хотим, чтобы наш футбол впечатлил всех, чтобы все поверили в способность «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов. Мы будем пробовать снова», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в матче 1-го тура Лиги чемпионов разгромил «Шахтёр» (3:0). Загребское «Динамо» неожиданно нанесло крупное поражение «Аталанте» (4:0).