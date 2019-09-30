Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Габулов: говорили о сотрудничестве с членом совета директоров «Атлетика»

Габулов: говорили о сотрудничестве с членом совета директоров «Атлетика»
Футбол / Испания 0

Президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов рассказал о развитии клуба и договорённости о сотрудничестве с «Атлетиком» из Бильбао.

«Член совета директоров «Атлетика» Оскар Арсе был на стадионе во время игры с ЦСКА. По приглашению нашего товарища Алана Агузарова приехал посмотреть матч. Ему стало интересно, как устроен футбол в Северной Осетии. Он провёл здесь четыре дня, съездил в горы и отметил схожесть наших народов и культур. Мы говорили о сотрудничестве — пока не могу раскрыть всех деталей, но упор будет сделан на детский и юношеский футбол. Оскар пригласил нас в Бильбао на один из ближайших матчей чемпионата и предложил тренерскому штабу пройти стажировку в «Атлетике» — вполне возможно, мы этим воспользуемся», — приводит слова Габулова Sport24.

Гогниев: «Алания» могла обыграть ЦСКА, но у «армейцев» другие скорости
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент