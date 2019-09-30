Габулов: говорили о сотрудничестве с членом совета директоров «Атлетика»

Президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов рассказал о развитии клуба и договорённости о сотрудничестве с «Атлетиком» из Бильбао.



«Член совета директоров «Атлетика» Оскар Арсе был на стадионе во время игры с ЦСКА. По приглашению нашего товарища Алана Агузарова приехал посмотреть матч. Ему стало интересно, как устроен футбол в Северной Осетии. Он провёл здесь четыре дня, съездил в горы и отметил схожесть наших народов и культур. Мы говорили о сотрудничестве — пока не могу раскрыть всех деталей, но упор будет сделан на детский и юношеский футбол. Оскар пригласил нас в Бильбао на один из ближайших матчей чемпионата и предложил тренерскому штабу пройти стажировку в «Атлетике» — вполне возможно, мы этим воспользуемся», — приводит слова Габулова Sport24.

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