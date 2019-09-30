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Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе

Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

«На мой взгляд, «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе. Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя ещё 6–7 лет назад этого не было. Почеттино проделал отличную работу. Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение.

«Тоттенхэм» будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновационен. Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому.

Гарри Кейн тур за туром блестяще играет в Премьер-лиге. Порой кажется, что для него вообще нет неразрешимых задач. Он и Роберт Левандовски — два лучших нападающих в мире», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Бавария» состоится 1 октября в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 мск.

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Почеттино и Ковач отнесутся с уважением друг к другу и начнут очную дуэль с осторожной разведки.
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