Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



«На мой взгляд, «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе. Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя ещё 6–7 лет назад этого не было. Почеттино проделал отличную работу. Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение.



«Тоттенхэм» будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновационен. Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому.



Гарри Кейн тур за туром блестяще играет в Премьер-лиге. Порой кажется, что для него вообще нет неразрешимых задач. Он и Роберт Левандовски — два лучших нападающих в мире», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.



Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Бавария» состоится 1 октября в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Тоттенхэм» — «Бавария». Прогноз: ошибиться в дебюте никто не захочет Почеттино и Ковач отнесутся с уважением друг к другу и начнут очную дуэль с осторожной разведки.