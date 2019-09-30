«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Мактоминай открыл счёт
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай отметился голом в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Футболист получил передачу в 20 метрах от ворот и точно пробил в верхний угол. Голевым пасом отметился нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Обслуживает матч арбитр Кевин Френд. В качестве его ассистентов выступают Скотт Леджер и Ричард Уэст.
«Арсенал», набрав 11 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (8) — на 11-м месте в таблице.
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ
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