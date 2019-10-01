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Тренер загребского «Динамо» Бьелица: мы постараемся победить «Манчестер Сити»

Тренер загребского «Динамо» Бьелица: мы постараемся победить «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы постараемся наслаждаться игрой, а также сделаем всё возможное, чтобы победить в этом матче. Ещё после «Русенборга» (2:0) я сразу сказал, что наша цель не просто участвовать в групповом турнире Лиги чемпионов, и мы ещё раз доказали это в матче с «Аталантой» (4:0) и постараемся доказать снова. Безусловно, мы уступаем нашему сопернику по многим показателям, прежде всего по финансовым возможностям клуба. Но в футбол играют не деньги, а сердца и характеры футболистов», — приводит слова Бьелицы пресс-служба «Динамо».

Матч «Динамо» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 1 октября. Начало матча в 22:00 мск.

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