Мане — о конфликте с Салахом: подобное случается в футболе

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» рассказал об отношениях с одноклубником Мохамедом Салахом.
Напомним, конфликт между Мане и Салахом произошёл во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане. Сенегальца спустя буквально минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес своего партнёра по атаке, а потом продолжил вести себя эмоционально на скамейке запасных.
«Думаю, ссоры случаются в футболе. Я был немного разочарован, потому что хотел забить больше голов. Наверное, вы видели, что «Манчестер Сити» победил со счётом 8:0. Поэтому для меня и для команды важно забивать как можно больше голов. Подобное может произойти. Салах не видел меня, и я расстроился. Но мы по-прежнему хорошие друзья», — приводит слова Мане Liverpool Echo.
- 1 октября 2019
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