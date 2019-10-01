Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?

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Встречу обслужит смешанная бригада арбитров во главе с израильтянином Орелем Гринфельдом. В роли ассистентов главного рефери выступят израильские арбитры Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать португальцы Жоау Пиньейру и его помощник Тьягу Мартинш. Четвёртый рефери — израильтянин Рой Райншрайбер.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде обыграл леверкузенский «Байер» со счётом 2:1, а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).