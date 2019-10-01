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Черчесов прокомментировал качество поля на стадионе «Лужники»

Черчесов прокомментировал качество поля на стадионе «Лужники»
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о качестве газона на стадионе «Лужники». Напомним, национальная команда России проведёт матч отборочного турнира Евро-2020 со сборной Шотландии именно в «Лужниках».

«В «Лужниках» перестелили поле, теперь оно в хорошем состоянии. Это определяющий матч, который пройдёт в «Лужниках». Это стадион, который мы представили всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион и мы проявим свои лучшие качества», — написал Черчесов на странице в «Инстаграме».

Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября, начало – в 21:45 мск. Также 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Кипра в Никосии на арене «GSP». Начало встречи — в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске.

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