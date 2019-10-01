Де Брёйне пропустит матч с загребским «Динамо»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с загребским «Динамо», сообщает BBC.



Де Брёйне отыграл во всех поединках своей команды в текущем сезоне, но на 80-й минуте матча 7-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) он был заменён на Бернарду Силву. У бельгийца диагностирована травма паха. Точная дата восстановления игрока ещё не известна, пресс-служба манкунианского клуба сообщает, что всё будет зависеть от того, насколько хорошо игрок будет реагировать на программу реабилитации, которую проводит медицинский персонал.



28-летний де Брёйне в текущем сезоне отдал 9 голевых передач в 10 матчах во всех турнирах. Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с сезона-2015/16. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2023 года.

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