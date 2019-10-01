«Тоттенхэм» — «Бавария»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенской «Баварии» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Винкс, Н'Домбеле, Сиссоко, Алли, Сон, Кейн.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Левандовски, Коутиньо, Боатенг, Гнабри, Толиссо, Алаба, Коман, Киммих.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Франк Шнедер.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (2:2), а «Бавария» обыграла «Црвену Звезду» (3:0).
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