Симеоне: матч с «Локо» получился интересным, но не могу назвать его лучшим

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:0).



«Интересный матч, не могу назвать его лучшим — у нас были неплохие игры с «Мальоркой» и «Реалом». Первый тайм был примерно равным, но во втором мы действовали агрессивнее. У нас очень хорошие нападающие — Фелиш, Мората, Диего Коста — во втором тайме добавили и дожали «Локомотив». Фелиш на фланге? Да, возможно, вторым форвардом ему играть действительно удобнее. На фланге нужно больше подносить снаряды и много бегать, но на мой взгляд, он хорошо справился со своими обязанностями сегодня. Коке очень грамотно сыграл с статической точки зрения. Коке не нуждается в моей протекции — у него такая позиция, на которой очень сложно действовать, нужно везде помогать.



Сложно сравнивать эту игру с прошлым матчем с „Локомотивом“. Это разные матчи — какие-то игроки поменялись, к тому же, не стоит забывать, что «Локо» вынужден был играть после 0:3. Так что мне сложно сравнивать эти игры — это разные истории.



Доволен тем, как играет Томас. Он — воспитанник нашей команды, что очень ценно. Такого игрока была бы рада видеть у себя любая команда. С его талантом он способен на большее. „Атлетико“ всегда должен учиться новому и развиваться. Смотрим на прошедшие матчи с энтузиазмом, надо вычленять из них лучшее. Думаю, этот матч тоже даст много пищи для размышлений», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Идову: судья по ошибке отдал мяч «Атлетико», и «Локомотив» пропустил с аута