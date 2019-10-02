Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче Кубка Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0

«Риверт Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча состоялась на стадионе «Монументаль» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

«Ривер Плейт» открыл счёт на 7-й минуте. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Боки Хуниорс», который реализовал Рафаэль Борре. На 70-й минуте Игнасио Фернандес с передачи Матиаса Суареса удвоил преимущество хозяев поля и поставил окончательную точку в матче.

Ответный полуфинальный матч «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт» состоится 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

«Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».

Кубок Либертадорес. 1/2 финала
02 октября 2019, среда. 03:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
2 : 0
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Борре – 7' (пен)   2:0 Фернандес – 70'
Удаления: нет / Capaldo – 90+7'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019