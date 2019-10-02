«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче Кубка Либертадорес
«Риверт Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча состоялась на стадионе «Монументаль» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
«Ривер Плейт» открыл счёт на 7-й минуте. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Боки Хуниорс», который реализовал Рафаэль Борре. На 70-й минуте Игнасио Фернандес с передачи Матиаса Суареса удвоил преимущество хозяев поля и поставил окончательную точку в матче.
Ответный полуфинальный матч «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт» состоится 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.
«Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
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