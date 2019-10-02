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Защитник «Реала» Начо получил травму в матче Лиги чемпионов с Брюгге

Защитник «Реала» Начо получил травму в матче Лиги чемпионов с Брюгге
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо получил травму в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (2:2), сообщает сайт мадридского клуба.

Начо был заменён после перерыва. После обследования у 29-летнего испанца была диагностирована травма внутренней коллатеральной связки правого колена. Сроки восстановления ещё не определены.

В этом сезоне защитник сыграл за «Реал» в трёх во всех турнирах.

«Реал» после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место, в группе А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются французский «ПСЖ» (6) и турецкий «Галатасарай» (1).

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы в гостях сыграют с «Галатасараем». Матч пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» 22 октября.

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