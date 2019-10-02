Гнабри потроллил фанатов «Тоттенхэма» после разгрома в Лондоне

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал разгромную победу в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (7:2), в котором ему удалось отличиться четырьмя голами.
«Трудно передать словами ощущение после победы с таким счётом. Никто из нас даже представить не мог такого исхода. Забить четыре гола – тоже потрясающее ощущение. Уверен, всем болельщикам «Арсенала» это понравилось! Это отличный результат для нас, теперь можно насладиться этим вечером», — цитирует Гнабри Football.London.
Позднее 24-летний футболист, начинавший карьеру в составе «Арсенала», который является принципиальным соперником «Тоттенхэма», потроллил фанатов «шпор», разместив в «Твиттере» следующее сообщение: «Северный Лондон – красный!!!»
- 2 октября 2019
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