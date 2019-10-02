Чорлука — болельщикам «Локомотива»: давайте оставаться вместе до конца

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука после поражения «железнодорожников» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2) поблагодарил болельщиков, присутствовавших на стадионе.



«Потрясающая поддержка наших болельщиков прошлым вечером. Извините, что мы не порадовали вас лучшим результатом. Но большое спасибо, давайте оставаться вместе до конца», — написал футболист.

Фото доступно на странице Чорлуки в «Инстаграме».

Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».



В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.