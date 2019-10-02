Чорлука — болельщикам «Локомотива»: давайте оставаться вместе до конца

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука после поражения «железнодорожников» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2) поблагодарил болельщиков, присутствовавших на стадионе.
«Потрясающая поддержка наших болельщиков прошлым вечером. Извините, что мы не порадовали вас лучшим результатом. Но большое спасибо, давайте оставаться вместе до конца», — написал футболист.
Фото доступно на странице Чорлуки в «Инстаграме».
Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».
В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.
- 2 октября 2019
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