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Кононов оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

Кононов оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении московского «Спартака» и его бывшего главного тренера Олега Кононова по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2), после которого специалист был отправлен в отставку.

«Спартак» за пиротехнику на трибунах оштрафован на 20 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики фанатами – на 70 тысяч рублей.

Олег Кононов за неявку на флеш-интервью – штраф 50 тысяч рублей ему лично. Также он не явился на пресс-конференцию – штраф 50 тысяч рублей тоже лично ему. В рапорте было написано, что Кононов не явился на интервью и пресс-конференцию. Если бы там было указано, что клуб не направил тренера, тогда бы оштрафовали клуб», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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