Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новым исполнительным директором «Спартака» стал Максим Власов

Новым исполнительным директором «Спартака» стал Максим Власов
Футбол / РПЛ 0

Новым исполнительным директором московского «Спартака» стал Максим Власов, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее Власов занимал руководящие должности в таких международных компаниях, как «The Walt Disney Company», «PricewaterhouseCoopers», а также «Universal Music», где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.

«Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо «Спартака»!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Московский «Спартак» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Лидером соревнований в настоящий момент является столичный ЦСКА, набравший 25 очков в 11 матчах.

«Спартак» продлил контракт с Данилиным, который ранее получил тяжёлую травму
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019