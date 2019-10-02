Новым исполнительным директором «Спартака» стал Максим Власов

Новым исполнительным директором московского «Спартака» стал Максим Власов, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее Власов занимал руководящие должности в таких международных компаниях, как «The Walt Disney Company», «PricewaterhouseCoopers», а также «Universal Music», где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.



«Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо «Спартака»!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Московский «Спартак» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Лидером соревнований в настоящий момент является столичный ЦСКА, набравший 25 очков в 11 матчах.