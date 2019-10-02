Соболев назвал Игнашевича самым сложным соперником

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, отвечая на вопросы болельщиков в «сториз» своего «инстаграма», признался, что самым сложным оппонентом для него был бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич.

На вопрос одного из пользователей «Против какого защитника было сложнее всего играть?» 22-летний нападающий самарской команды написал: «Игнашевич».

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиге Соболев отметился 8 результативными ударами и 3 голевыми передачами в 11 матчах. Он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира после Эльдора Шомуродова («Ростов»), на счету которого 9 забитых мячей. По системе «гол+пас» он является единоличным лидером.

«Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ занимают 12-е место. В активе команды 11 очков.