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«Милан» рассматривает вариант с подписанием Озила

«Милан» рассматривает вариант с подписанием Озила
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, руководство россонери рассматривает вариант с подписанием 30-летнего хавбека «канониров» в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб готов выслушать предложения по немецкому игроку, так как был заинтересован в его продаже ещё минувшим летом.

В текущем сезоне Озил принял участие в 2 матчах на клубом уровне. Результативными действиями он не отметился. Контракт полузащитника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» занимает 13-е место, набрав 6 очков.

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