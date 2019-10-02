«Лилль» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 2 октября в 22:00

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери – Денис Щербаков.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» на выезде проиграл амстердамскому «Аяксу» со счётом 0:3, а «Челси» уступил «Валенсии» (0:1).



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.