Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лилль» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 2 октября в 22:00

«Лилль» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 2 октября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери – Денис Щербаков.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» на выезде проиграл амстердамскому «Аяксу» со счётом 0:3, а «Челси» уступил «Валенсии» (0:1).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019