Тренер «Хетафе»: «Краснодар» с каждым матчем повышает уровень игры

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».
«Краснодар» в последнее время чаще играет в еврокубках, чем «Хетафе». Наша команда достаточно долго не играла в Европе, но мы многого ожидаем от этого турнира. Разумеется, сейчас не строю больших планов, ближайшая цель команды — завтрашний матч.
В ходе подготовки мы посмотрели несколько матчей «Краснодара». У этой команды много интересных игроков, особенно в центре поля. «Краснодар» всегда много атакует, а игроки отдают на поле все силы. Кроме того, «Краснодар» с каждым матчем повышает уровень игры. Завтра нас ждет сложный матч, но в Европе не бывает легких матчей.
У «Краснодара» выдался сложный матч в Швейцарии, это видно даже по результату. Но это была только первая игра, сейчас они играют дома при поддержке трибун, что должно придать им сил и уверенности. Мы показываем довольно неплохой футбол в последнее время. Конечно, в Ла Лиге у нас не самые лучшие результаты, но сейчас речь идет о другом турнире. Завтра будем играть с опытным клубом. Надеюсь, сможем достичь хорошего результата", — передаёт слова Бордаласа корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 2 октября 2019
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