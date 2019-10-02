Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Хетафе»: «Краснодар» с каждым матчем повышает уровень игры

Тренер «Хетафе»: «Краснодар» с каждым матчем повышает уровень игры
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».

«Краснодар» в последнее время чаще играет в еврокубках, чем «Хетафе». Наша команда достаточно долго не играла в Европе, но мы многого ожидаем от этого турнира. Разумеется, сейчас не строю больших планов, ближайшая цель команды — завтрашний матч.

В ходе подготовки мы посмотрели несколько матчей «Краснодара». У этой команды много интересных игроков, особенно в центре поля. «Краснодар» всегда много атакует, а игроки отдают на поле все силы. Кроме того, «Краснодар» с каждым матчем повышает уровень игры. Завтра нас ждет сложный матч, но в Европе не бывает легких матчей.

У «Краснодара» выдался сложный матч в Швейцарии, это видно даже по результату. Но это была только первая игра, сейчас они играют дома при поддержке трибун, что должно придать им сил и уверенности. Мы показываем довольно неплохой футбол в последнее время. Конечно, в Ла Лиге у нас не самые лучшие результаты, но сейчас речь идет о другом турнире. Завтра будем играть с опытным клубом. Надеюсь, сможем достичь хорошего результата", — передаёт слова Бордаласа корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар» и «Хетафе» в Лиге Европы рассудит хорватская бригада Бебека
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019