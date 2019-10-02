Дзагоев: на свадьбу потратил больше $ 120 тыс.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что на свадьбу потратил больше $ 120 тыс.

«У меня на свадьбе было 2500 человек! Конечно, я не знал всех этих людей. Помню, подъезжаем к ресторану на трёх машинах, впереди — лошади. Рядом с рестораном была мойка: оттуда выходит женщина, берет под руки ребёнка и ещё одну женщину — и к нам на свадьбу. На свадьбу я потратил очень много. Больше ли $ 120 тыс.? Да», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав после 11 туров 25 очков. В следующем туре «армейцы» дома сыграют с «Ростовом» (6 октября).