Головин: Анри — хороший тренер. Не знаю, кто бы мог помочь нам в той ситуации

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что бывший главный тренер монегасков Тьерри Анри попал в клуб в неудачное время.
«Тот момент был прямо очень тяжёлый. Даже не знаю, какой бы тренер помог нам в то время, потому что он впервые был главным тренером в такой ситуации. Это был его первый опыт. Было очень тяжело, и здесь нельзя винить тренера. Просто ситуация так сложилась. Играли плохо мы. Он очень хороший тренер. Я заметил, он очень любит молодых игроков, тоже очень помогает им, очень позитивный парень. Но просто в неудачное время он попал», — сказал Головин в интервью пресс-службе «Монако».
Анри возглавлял «Монако» в период с октября 2018 по январь 2019 года. Под его руководством команда выиграла 5 матчей, 4 завершила вничью и 11 проиграла.
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