«Лион» обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» обыграл «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Итоговый счёт матча — 2:0.
Первый мяч был забит на 11-й минуте. С передачи Уссема Ауа ворота хозяев поразил Мемфис Депай. Закрепить преимущество в счёте французскому клубу удалось на 65-й минуте. Автором результативного удара стал Мартен Терье. Этот гол стал последним в матче.
В турнирной таблице G «Лион» поднялся на 2-е место. В активе команды 4 очка. «РБ Лейпциг», набрав 2 очка, занимает 3-е место. Лидирует «Зенит» (4).
С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнований доступно по ссылке.
- 3 октября 2019
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:20
-
00:18
- 2 октября 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:43
-
22:23
-
22:19
-
22:05
-
21:49
-
21:46
-
21:31
-
21:23
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:46
-
20:45
Партнерский контент