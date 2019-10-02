«Лион» обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» обыграл «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Итоговый счёт матча — 2:0.

Первый мяч был забит на 11-й минуте. С передачи Уссема Ауа ворота хозяев поразил Мемфис Депай. Закрепить преимущество в счёте французскому клубу удалось на 65-й минуте. Автором результативного удара стал Мартен Терье. Этот гол стал последним в матче.

В турнирной таблице G «Лион» поднялся на 2-е место. В активе команды 4 очка. «РБ Лейпциг», набрав 2 очка, занимает 3-е место. Лидирует «Зенит» (4).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнований доступно по ссылке.