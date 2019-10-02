«Зенит» — «Бенфика»: Азмун забил гол и довёл счёт до разгромного

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 79-й минуте петербургский клуб выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Азмун забил в ворота португальской команды на 78-й минуте.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступают Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).