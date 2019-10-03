Лига чемпионов, 2-й тур. Результаты 2 октября

Завершились матчи второго игрового дня 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Вот их результаты.
Группа Е
«Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) — 0:0
«Ливерпуль» (Англия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:3 (3:1)
Голы: Мане, 9; Робертсон, 25; Салах, 36; Салах, 69 — Хван Хи Чхан, 39; Минамино, 56; Холанн, 60.
Группа F
«Славия» (Чехия) — «Боруссия» (Германия) — 0:2 (0:1)
Голы: Хакими, 35; Хакими, 89.
«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 2:1 (0:1)
Голы: Суарес, 58; Суарес, 84 — Мартинес, 3.
Группа G
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба, 22; Диас, 70 (автогол); Азмун, 78 — Де Томас, 85.
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Лион» (Франция) — 0:2 (0:1)
Голы: Депай, 11; Терье, 65.
Группа H
«Валенсия» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:3 (0:2)
Голы: Зиеш, 8; Промес, 34; Ван де Бек, 67.
Нереализованный пенальти: Парехо, 25 («Валенсия»).
«Лилль» (Франция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (0:1)
Голы: Осимен, 33 — Абрахам, 22; Виллиан, 78.
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