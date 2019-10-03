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Оздоев: игроки «Зенита» выполнили на сто процентов план на матч с «Бенфикой»

Оздоев: игроки «Зенита» выполнили на сто процентов план на матч с «Бенфикой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«У нас был план на игру, который нам сказал тренерский штаб. Нам подсказали, какие есть слабые места у „Бенфики“. Думаю, мы выполнили на сто процентов всё, что должны были выполнить. Это была очень хорошая игра, которая надеюсь, понравилась болельщикам. Самое главное, что набрали три очка.

Первый гол? Я понял, что надо ловить соперника на прессинге в центре поля. У них часто игроки оттуда идут в дриблинг. Получилось то, что нужно было.

Не сказал бы, что мы стали нервничать, когда начала давить „Бенфика“. Команда была уверена, что выиграем. Дома нельзя с другими мыслями выходить. Да, „Бенфика“ чуть начала прессинговать, потому что у нас была замена. Но мы играли так же спокойно, как и весь матч», — сказал Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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