Ангел-хранитель «Зенита» и Караваев в полёте. Яркие фото победы над «Бенфикой»

2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Бенфику». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Во втором тайме, на 70-й минуте, защитник «Бенфики» Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота и упрочил преимущество петербургского клуба. Через 8 минут форвард хозяев Сердар Азмун довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 85-й минуте, нападающий португальской команды Рауль Де Томас сократил отставание в счёте.



«Зенит» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Бенфика» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Лион» и «РБ Лейпциг».



Лучшие кадры матча «Зенит» – «Бенфика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.