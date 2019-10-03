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Салах: «Ливерпуль» выиграл на опыте

Салах: «Ливерпуль» выиграл на опыте
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (4:3). Лидируя в матче со счётом 3:0, «Ливерпуль» дал возможность сопернику забить три гола. К 60-й минуте матча счёт уже был 3:3. Но на 69-й минуте Салах забил гол, который и стал победным во время прошедшей встречи.

«Порой всё идёт не так, как ты планируешь. Но у нас хватило сил, чтобы исправить ситуацию, пусть играли мы сегодня и неидеально. «Ливерпуль» выиграл на опыте.

Фирмино? У него был день рождения, и я очень старался, чтобы он тоже забил. Но Роберто ограничился двумя результативными передачами. Вместе с тем, сыграл он очень хорошо», — приводит слова Салаха пресс-служба УЕФА.

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