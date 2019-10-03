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Тренер вратарей сборной Бельгии: в «Реале» Куртуа страдает от синдрома де Хеа

Тренер вратарей сборной Бельгии: в «Реале» Куртуа страдает от синдрома де Хеа
Футбол / Испания 0

Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс поделился мыслями об игре голкипера мадридского «Реала» и национальной команды Тибо Куртуа.

«Они должны относиться к нему по-другому. Тибо – особенный парень, и такая игра ему не свойственна. Обычно в сборной Бельгии он выступает на высочайшем уровне, но в «Реале» он страдает от синдрома де Хеа. Когда «Сантьяго Бернабеу» свистит, нужно смотреть на игру всей команды. Куртуа – отличный вратарь, он постарается сделать «Реал» счастливым вновь», — приводит слова Лемменса Marca.

Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 6 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 6 голов.

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