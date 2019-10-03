Варламов: Карпин сказал: «Порвём лягушатников. Не ссыте, пацаны!»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов рассказал, что предшествовало знаменитой победе россиян на «Стад де Франс» в 1999 году (3:2).
«Нам повезло, что у них в домашней игре Зидана не было. В московском матче был момент: Зидан делает два коронных переступа, прокидывает мяч мимо Онопко, пластично оббегает Виктора, а я, вместо того чтобы страховать его, стою и любуюсь действиями француза. Зидан выскакивает на Овчинникова, проходит его на протыке – пенальти. А я думаю: «Блин, какой шедевр сотворил!» Понимал, что ошибся, получил потом нагоняй, но тогда смотрел на него, как мышь на сыр.
Перед ответной игрой накачек не было. Романцев сказал: «У нас есть шанс сотворить чудо и сделать историю». Этого было достаточно. Больше запомнились слова Карпина в жестяной «гармошке» перед полем. Французы по ней лупили, что-то кричали. И тут Валера оборачивается, смотрит на них и громко говорит нам: «Порвём лягушатников. Не ссыте, пацаны!» — рассказал Варламов корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Полностью интервью Варламова читайте скоро на «Чемпионате».
- 3 октября 2019
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