Киевское «Динамо» сыграло вничью в матче Лиги Европы с «Лугано»
В матче 2-го тура группы B Лиги Европы швейцарский «Лугано» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и завершилась со счётом 0:0.
В другом матче 2-го тура группы B Лиги Европы «Мальмё» принимал «Копенгаген». Встреча состоялась в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыл защитник «Мальмё» Лассе Нильсен, отправивший мяч в свои ворота в компенсированное время первого тайма. На 55-й минуте гол забил нападающий хозяев Маркус Розенберг, отличившийся после передачи форварда Йо Инге Бергета.
Посмотреть расположение команд в таблице Лиги Европы можно на «Чемпионате». Календарь матчей группового этапа турнира в сезоне-2019/20 доступен здесь.
Лига Европы. Группа B. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
0 : 0
Динамо К
Киев, Украина
Лига Европы. Группа B. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
1 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Нильсен – 45+5' (автогол) 1:1 Розенберг – 55'
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