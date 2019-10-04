УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам второго тура группового этапа.

В число номинантов вошли: нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли, форвард ПСВ Дониелл Мален, защитник «Лудогорца» Рафаэл Форстер и полузащитник «Селтика» Мохамед Эльюнусси.

Мартинелли забил два гола и отдал результативную передачу в игре со «Стандардом» (4:0), Мален сделал дубль в матче с «Русенборгом» (4:1), Форстер оформил дубль во встрече с «Ференцварошем» (3:0). В активе Эльюнусси гол в матче с «ЧФР Клуж» (2:0).

Во втором туре группового этапа турнира «Краснодар» дома потерпел поражение со счётом 1:2 в матче с испанским «Хетафе», а московский ЦСКА на своём поле проиграл испанскому «Эспаньолу» (0:2).

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».