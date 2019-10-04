Фанату ЦСКА за организацию шествия в Туле запретили посещать футбольные матчи

Руководитель марша болельщиков ЦСКА, организовавший «проход» фанатов в Туле, оштрафован на 25 тыс. рублей и на год лишён права посещать спортивные мероприятия, сообщает Тульская служба новостей.



Поклонник красно-синих был оштрафован судом за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, ставшего причиной нарушения общественного порядка. Сумма взыскания составила 15 тыс. рублей. Ещё 10 тыс. болельщик заплатит за нарушение правил поведения во время спортивных соревнований.

Напомним, 1 сентября, перед матчем «Арсенал» — ЦСКА, болельщики «армейцев» перекрыли улицу Первомайскую и прошли по ней с баннерами и пиротехникой. Сотрудники полиции задержали активистов при входе на стадион.