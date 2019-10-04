Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с «Брюгге»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа испытывал проблемы со здоровьем ещё до начала матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на ABC.
По информации источника, бельгийский футболист ещё утром в день встречи начал страдать от кишечного вируса, но хотел выйти на поле любой ценой. Главный тренер команды Зинедин Зидан знал о недуге своего подопечного, но под давлением Тибо согласился выпустить его в стартовом составе.
Куртуа пропустил от «Брюгге» два мяча в первом тайме и был заменён на Альфонса Ареола. Матч в итоге завершился со счётом 2:2. После встречи сообщалось, что Тибо не смог продолжить игру из-за проблем с животом и головокружения. Также появлялась информация, что из-за проблем со здоровьем голкипер не смог управлять автомобилем и покинул стадион только после того, как за ним приехал его отец.
- 4 октября 2019
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