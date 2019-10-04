Видео: речь тренера «Зальцбурга» перед камбэком в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш выступил с мотивирующей речью в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



После первой половины игры подопечные американского специалиста проигрывали хозяевам со счётом 1:3. В раздевалке Марш отметился эмоциональным выступлением, в котором выразил сомнение, что команда играла на уровне Лиги чемпионов, и сказал, что футболисты слишком уважительно относятся к оппонентам. Тренер также призвал игроков бороться во втором тайме. При этом в своей речи Джесси говорил то на немецком, то на английском языке.



Во второй половине матча «Ред Булл Зальцбург» отличился ещё дважды и сравнял счёт, однако по итогу 90 минут потерпел поражение со счётом 3:4. Решающий гол забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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