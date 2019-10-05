«Ливерпуль» проявляет интерес к Нересу и Ольмо

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Давиду Нересу, сообщает Transfer Market Web. Также по данным Marca «мерсисайдцы» могут осуществить трансфер игрока загребского «Динамо» Дани Ольмо.
В нынешнем сезоне Нерес провел за «Аякс» 14 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола. На счету Ольмо 9 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов.
Контракт бразильского форварда с «Аяксом» истекает в 2023 году. Действующее соглашение хорватского хавбека с «Динамо» рассчитано до 2021 года.
После 7 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. В Лиге чемпионов команда занимает 2-е место в группе E, записав в свой актив 3 очка.
Сегодня, 5 октября «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Лестером» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
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