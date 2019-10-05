Агент не исключил вероятности перехода Сон Хын Мина в «Наполи»

Тис Блимейстер, агент корейского нападающего лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, заявил, что не исключает возможного перехода его клиента в неаполитанский «Наполи».

«Мои игроки никогда не переходили в „Наполи“, но мне бы хотелось этого. Мой любимый футболист Марадона играл за них.

Не могу исключить перехода Сона в «Наполи». В футболе никогда нельзя сказать наверняка. Сону нравится Италия, здешняя еда и итальянцы. Его нелегко купить у «Тоттенхэма», так как он дорого стоит, но однажды всё может быть", — приводит слова Блимейстера Football Italia со ссылкой на Radio Marte.

Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм» летом 2015 года из «Байера». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл пять матчей в АПЛ, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.