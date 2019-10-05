Хавбек «СКА-Хабаровск»: власти региона обещали найти средства, если выйдем в РПЛ
Полузащитник «СКА-Хабаровск» Владислав Никифоров рассказал, что власти региона пообещали отсутствие проблем с финансированием, если клуб выйдет в Российскую Премьер-Лигу.
«Мы готовы к повышению в классе, шансы неплохие. В Хабаровске сейчас собралась хорошая команда, отличный коллектив. Надо лишь добиваться результата в каждом матче, выкладываться по полной, а там посмотрим.
Насколько знаю, если команда выполнит задачу, выйдет в Премьер-лигу, то власти региона обещали найти необходимые средства, так что проблем быть не должно», — приводит слова Никифорова News.ru.
«СКА-Хабаровск», набрав 24 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. От зоны плей-офф клуб отстаёт на два очка.
«Ахмат» обыграл по пенальти «СКА-Хабаровск» в Кубке России
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