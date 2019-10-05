«Штутгарт» проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени
В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени. Встреча состоялась в «Штутгарте» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».
Хозяева установили рекорд дивизиона по владению мячом, но всё равно потерпели поражение. Гости открыли счёт на 3-й минуте, отличился Мануэль Шаффлер, которому ассистировал Мориц Кун. «Штутгарт» отыгрался на 11-й минуте благодаря голу Хамади аль-Гаддиуи с передачи Сантьяго Аскасибара. Впрочем, «Веен» вскоре вышел вперёд. Автором гола стал Шаффлер, который оформил дубль.
«Штутгарт», набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В 10-м туре клуб на своём поле сыграет с «Хольштайном».
Глеб: в «Штутгарте» меня первое время называли «русский», даже не по имени
- 5 октября 2019
-
12:12
-
12:00
-
11:47
-
11:41
-
11:28
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:38
-
10:29
-
10:19
-
10:11
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:27
-
09:23
-
09:09
-
09:07
-
08:00
-
03:31
-
02:57
-
01:33
-
01:18
-
00:52
-
00:38
-
00:31
-
00:21
- 4 октября 2019
-
23:58
-
23:44
-
23:39
-
23:28
-
23:14
-
23:11
Партнерский контент