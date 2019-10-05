«Штутгарт» проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени

В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени. Встреча состоялась в «Штутгарте» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

Хозяева установили рекорд дивизиона по владению мячом, но всё равно потерпели поражение. Гости открыли счёт на 3-й минуте, отличился Мануэль Шаффлер, которому ассистировал Мориц Кун. «Штутгарт» отыгрался на 11-й минуте благодаря голу Хамади аль-Гаддиуи с передачи Сантьяго Аскасибара. Впрочем, «Веен» вскоре вышел вперёд. Автором гола стал Шаффлер, который оформил дубль.

«Штутгарт», набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В 10-м туре клуб на своём поле сыграет с «Хольштайном».