Фанаты «Ювентуса» потребовали заменить Конте на Маркизио на клубной аллее славы

Болельщики «Ювентуса» создали петицию с требованием убрать «звезду» Антонио Конте с клубной аллеи славы, которая находится на туринском стадионе «Альянц». Вместо него фанаты хотят видеть на аллее славы Клаудио Маркизио, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По сведениям источника, на данный момент петицию подписали уже более 15 тыс. фанатов «Ювентуса». Болельщики недовольны тем, что Конте перед началом сезона возглавил «Интер».

Впрочем, требование фанатов, скорее всего, не будет удовлетворено, так как президент клуба Андреа Аньелли против исключения Конте из числа легенд «Ювентуса».

Конте в бытность футболистом выступал за «Ювентус» на протяжении 14 лет. Также он был главным тренером клуба в течение трёх сезонов.

Что касается Маркизио, то он выступал за «Ювентус» в течение 12 лет. Несколько дней назад Клаудио завершил карьеру. Последним клубом игрока был «Зенит».