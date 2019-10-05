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Орещук покинет «Динамо» вместе с Хохловым

Орещук покинет «Динамо» вместе с Хохловым
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук покинет московский клуб вслед за главным тренером Дмитрием Хохловым, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

В ближайшее время отставку Орещука должно утвердить руководство московского клуба. На должность нового спортивного директора «Динамо» намерено пригласить специалиста с опытом работы в Европе.

После сегодняшнего поражения в матче с «Оренбургом» (0:2) «Динамо» опустилось в зону вылета. Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб потерпел четыре поражения подряд с учётом Кубка России.

43-летний Хохлов возглавил «Динамо» в 2017 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.

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