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«Шальке» упустил победу над «Кёльном» и сравнялся с четырьмя лидерами Бундеслиги

«Шальке» упустил победу над «Кёльном» и сравнялся с четырьмя лидерами Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Шальке-04» сыграл вничью с «Кёльном». Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник хозяев Суат Сердар. На 72-й минуте встречи он отметился результативным ударом с передачи защитника Салифа Сане. Избежать поражения гости смогли на 90+2-й минуте. С передачи Флориана Кайнца результативный удар удался Йонасу Хектору.

«Шальке-04» набрал 14 очков. В турнирной таблице Бундеслиги он сравнялся с лидерами — «Баварией», «Фрайбургом», «РБ Лейпциг» и «Байером». «Кёльн» занимает предпоследнее, 17-е место. В активе «козлов» 4 очка.

В следующем туре «Шальке-04» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом» (20 октября). «Кёльн» в этот же день дома будет принимать «Падерборн-07».

Германия - Бундеслига. 7-й тур
05 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Сердар – 72'   1:1 Хектор – 90+1'
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