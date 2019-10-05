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Гол на 87-й минуте принёс «Кристал Пэлас» победу в матче с «Вест Хэмом»

Гол на 87-й минуте принёс «Кристал Пэлас» победу в матче с «Вест Хэмом»
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Олимпийский» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Вест Хэма» Себастьен Аллер, отправивший мяч в ворота соперника на 54-й минуте с передачи защитника Райана Фредерикса. В середине второго тайма защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс форвард Джордан Айю, который забил на 90-й минуте с паса защитника Мартина Келли.

«Кристал Пэлас», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (12) — на седьмом.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Аллер – 54'   1:1 ван Анхольт – 63' (пен)   1:2 Айю – 87'
Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ
Победный гол забит с пенальти в добавленное время. Потом началась драка.
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