Гол на 87-й минуте принёс «Кристал Пэлас» победу в матче с «Вест Хэмом»

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Олимпийский» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Вест Хэма» Себастьен Аллер, отправивший мяч в ворота соперника на 54-й минуте с передачи защитника Райана Фредерикса. В середине второго тайма защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс форвард Джордан Айю, который забил на 90-й минуте с паса защитника Мартина Келли.

«Кристал Пэлас», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (12) — на седьмом.

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