Головин был удалён с поля в матче с «Монпелье»
Полузащитник «Монако» Александр Головин преждевременно покинул поле в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».
23-летний хавбек увидел перед собой красную карточку за повторное предупреждение. Сначала на 58-й минуте россиянин получил «горчичник» за срыв атаки соперника: фол был совершён против Виторино Хилтона. А на 81-й минуте Головин в подкате срубил Гаэтана Лаборде и получил бесспорное второе предупреждение.
К моменту ухода россиянина с поля «Монако» проигрывал со счётом 1:3. Для Головина это удаление стало вторым за 43 матча в клубе. Первую красную карточку он получил в матче прошлого сезона чемпионата Франции с «Лионом».
Интересно, что в 113 матчах в составе ЦСКА Головина ни разу не удаляли с поля.
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- 5 октября 2019
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