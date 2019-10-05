Головин был удалён с поля в матче с «Монпелье»

Полузащитник «Монако» Александр Головин преждевременно покинул поле в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».

23-летний хавбек увидел перед собой красную карточку за повторное предупреждение. Сначала на 58-й минуте россиянин получил «горчичник» за срыв атаки соперника: фол был совершён против Виторино Хилтона. А на 81-й минуте Головин в подкате срубил Гаэтана Лаборде и получил бесспорное второе предупреждение.

К моменту ухода россиянина с поля «Монако» проигрывал со счётом 1:3. Для Головина это удаление стало вторым за 43 матча в клубе. Первую красную карточку он получил в матче прошлого сезона чемпионата Франции с «Лионом».

Интересно, что в 113 матчах в составе ЦСКА Головина ни разу не удаляли с поля.