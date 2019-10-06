«Локомотив» — «Арсенал»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Мариу, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Джорджевич.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Лесовой, Хлусевич, Банда, Аджоев, Тудорие.

Встреча состоится сегодня, 6 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотива» — «Арсенал».