«Мальорка» прервала серию без побед в Примере, обыграв «Эспаньол»
В матче 8-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Мальорки» Анте Будимир. Во втором тайме, на 73-й минуте, полузащитник Сальва Севилья упрочил преимущество хозяев. Таким образом, «Мальорка» прервала серию без побед в испанской Примере, которая длилась на протяжении шести матчей.
«Мальорка» набрала семь очков в восьми встречах и поднялась на 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (5) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 18 очков в 8 матчах.
- 6 октября 2019
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