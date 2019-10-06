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«Мальорка» прервала серию без побед в Примере, обыграв «Эспаньол»

«Мальорка» прервала серию без побед в Примере, обыграв «Эспаньол»
Футбол / Испания 0

В матче 8-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Мальорки» Анте Будимир. Во втором тайме, на 73-й минуте, полузащитник Сальва Севилья упрочил преимущество хозяев. Таким образом, «Мальорка» прервала серию без побед в испанской Примере, которая длилась на протяжении шести матчей.

«Мальорка» набрала семь очков в восьми встречах и поднялась на 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (5) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 18 очков в 8 матчах.

Испания - Примера. 8-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Будимир – 37'   2:0 Севилья – 73'
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