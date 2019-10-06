Иванович: когда «Урал» забил гол, у «Зенита» возникла небольшая паника

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).



«В таких матчах очень важно забивать в самом начале. Сегодня мы очень быстро забили и первый, и второй мячи. Это все изменило — мы контролировали игру. Только 20 минут во втором тайме, в самом начале, когда «Урал» всеми силами атаковал и забил гол, у нас появилась небольшая паника. Но потом мы забили третий и контролировали игру до конца. Большая победа, большие три очка, продолжаем дальше.



Всегда повторяю: это нормальная жизнь футболиста — во всей Европе и везде в мире все играют на четвертый день, так что это наша работа. Мы ради этого живем и регулярно к этому готовимся. Когда играешь на седьмой день, гораздо сложнее себя мотивировать — больше тренировок, больше нагрузок. А такой ритм мне подходит, и это хорошо», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

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