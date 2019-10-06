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«Сельта» обыграла «Атлетик» и покинула зону вылета

«Сельта» обыграла «Атлетик» и покинула зону вылета
Футбол / Испания 0

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Сельта» обыграла «Атлетик» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес. В качестве его ассистентов выступили Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео.

Единственный гол был забит на 74-й минуте. Автором забитого мяча стал Яго Аспас, которому ассистировал Сантьяго Лоренсо.

«Сельта», набрав девять очков, покинула зону вылета и поднялась на 14-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Атлетик» (12) — на 7-м месте в таблице.

В 9-м туре «Сельта» на выезде встретится с «Алавесом». «Атлетику» предстоит домашняя игра с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 20 октября.

С полным календарём матчей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 8-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Аспас – 74'
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